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Гомельский назвал «Филадельфию» претендентом на титул после перехода Леброна

Гомельский назвал «Филадельфию» претендентом на титул после перехода Леброна
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский высказался о переходе четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс», заявив, что теперь команду нельзя не считать одним из претендентов на чемпионский титул.

«Теперь в составе «Филадельфии» очень серьёзная стартовая пятёрка: разыгрывающий Тайриз Макси, атакующий защитник Джейлен Браун, который с успехом может играть и на третьем номере, Леброн Джеймс, который может закрыть позицию третьего номера, но может играть и на четвёртом, и центровой Джоэл Эмбиид. Такой состав нельзя не считать претендентом на титул», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

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