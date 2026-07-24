Гомельский назвал «Филадельфию» претендентом на титул после перехода Леброна

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский высказался о переходе четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс», заявив, что теперь команду нельзя не считать одним из претендентов на чемпионский титул.

«Теперь в составе «Филадельфии» очень серьёзная стартовая пятёрка: разыгрывающий Тайриз Макси, атакующий защитник Джейлен Браун, который с успехом может играть и на третьем номере, Леброн Джеймс, который может закрыть позицию третьего номера, но может играть и на четвёртом, и центровой Джоэл Эмбиид. Такой состав нельзя не считать претендентом на титул», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.