Чарания считает, что Леброн отыграет все два года по контракту с «Филадельфией»

Известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявил, что четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс может полностью отыграть контракт с «Филадельфией Сиксерс». Напомним, форвард присоединяется к команде на сезон-2026/2027 и сезон-2027/2028 с опцией игрока на второй год.

«Он сразу дал понять, что дело не в деньгах. И это действительно так, потому что он подписывает контракт на ветеранский минимум, то есть на минимально возможную сумму для игрока его статуса. В 41 год он начинает свой 24-й сезон в НБА, насколько мне известно, существует вполне реальная вероятность, что он полностью отыграет оба года по этому контракту», — сказал Чарания в эфире ESPN.