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Гомельский назвал главную проблему «Филадельфии» после перехода Леброна

Гомельский назвал главную проблему «Филадельфии» после перехода Леброна
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Известный российский комментатор Владимир Гомельский считает, что главным препятствием для «Филадельфии Сиксерс» после перехода Леброна Джеймса могут стать проблемы со здоровьем лидеров команды, в том числе Джоэла Эмбиида.

«Первый вопрос по здоровью. И это даже не напрямую к Леброну, а скорее про состояние колена Джоэла Эмбиида. Сможет ли он принять участие хотя бы в 70% матчей регулярного сезона? До этого у него никак это не получалось. А в каком физическом состоянии прибудет в распоряжение тренера сам Леброн? В прошлом году у него была достаточно серьёзная травма, из-за которой он пропустил множество игр. Таким образом, возникают вопросы: насколько глубока ротация, если два игрока стартовой пятёрки, возможно, будут травмированы? Ответ отрицательный. Равноценных замен ни Эмбииду, ни Леброну нет», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

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