Гомельский назвал главную проблему «Филадельфии» после перехода Леброна

Известный российский комментатор Владимир Гомельский считает, что главным препятствием для «Филадельфии Сиксерс» после перехода Леброна Джеймса могут стать проблемы со здоровьем лидеров команды, в том числе Джоэла Эмбиида.

«Первый вопрос по здоровью. И это даже не напрямую к Леброну, а скорее про состояние колена Джоэла Эмбиида. Сможет ли он принять участие хотя бы в 70% матчей регулярного сезона? До этого у него никак это не получалось. А в каком физическом состоянии прибудет в распоряжение тренера сам Леброн? В прошлом году у него была достаточно серьёзная травма, из-за которой он пропустил множество игр. Таким образом, возникают вопросы: насколько глубока ротация, если два игрока стартовой пятёрки, возможно, будут травмированы? Ответ отрицательный. Равноценных замен ни Эмбииду, ни Леброну нет», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.