«Может быть, Леброн расист». Трамп выбрал Джордана величайшим игроком в истории баскетбола

Президент США Дональд Трамп после новости о переходе четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» ответил на вопрос о величайшем баскетболисте в истории, выбрав легендарного Майкла Джордана.

«Майкл Джордан — мой друг. Мы вместе играем в гольф. Он отличный парень. А Леброн… Может быть, он расист. Может, просто не любит Трампа. Не знаю. Но мне нравятся люди, которым нравлюсь я. Поэтому выбираю Майкла Джордана. Без вариантов», — приводит слова Трампа журналист Аарон Рупар на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Леброн после восьми лет в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» решил продолжить карьеру в другом клубе. Среди вариантов назывались «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс», однако Джеймс остановил свой выбор на «Сиксерс».