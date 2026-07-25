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Гомельский: команды Леброна всегда считались претендентами на чемпионский титул

Гомельский: команды Леброна всегда считались претендентами на чемпионский титул
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Известный российский комментатор Владимир Гомельский заявил, что на протяжении практически всей карьеры Леброна Джеймса команды, за которые выступал звёздный форвард, неизменно считались претендентами на чемпионский титул.

«Не было случая после первых двух сезонов Леброна в лиге, чтобы команда, за которую он выступал, будь то «Кливленд», «Майами», вновь «Кливленд» или «Лос-Анджелес Лейкерс», не заявляла о своих претензиях на титул. Думаю, что «Филадельфия» сейчас сделает то же самое и будет об этом заявлять. Причём Леброн никогда не стеснялся подкреплять такие заявления своими личными высказываниями. Интересно будет проследить.

Как болельщик, конечно, желаю «Филадельфии» побед и титула, которого не было очень давно», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

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