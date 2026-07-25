Леброн Джеймс занимает 291-е место среди игроков НБА по зарплате в сезоне-2026/2027

Вчера, 24 июля, стало известно, что лёгкий форвард Леброн Джеймс подпишет с «Филадельфией Сиксерс» двухлетний контракт на сумму $ 8 млн, где второй год будет опцией игрока.

При этом 41-летний Джеймс согласился на условия ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355.

По данным Spotrac, в предстоящем сезоне Джеймс занимает 291-е место среди самых высокооплачиваемых баскетболистов, разделяя его с центровым «Нью-Орлеан Пеликанс» Деандре Джорданом, который получает такую же сумму.

Место Леброна Джеймса по зарплатам в сезоне-2026/2027 Фото: Spotrac

Леброн говорит «Матушка Россия» после чемпионства в 2016-м: