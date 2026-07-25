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Инсайдер раскрыла планы Бронни Джеймса на фоне перехода Леброна в «Филадельфию»

Инсайдер раскрыла планы Бронни Джеймса на фоне перехода Леброна в «Филадельфию»
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс не собирается добиваться обмена в «Филадельфию Сиксерс», чтобы воссоединиться там со своим отцом Леброном Джеймсом. Об этом сообщает североамериканская журналистка и инсайдер Рамона Шелберн.

По её словам, в «Лейкерс» к Бронни относятся с большой симпатией и рассчитывают помочь ему вырасти в надёжного игрока формата 3-and-D — то есть специалиста по трёхочковым броскам и игре в защите.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Сиксерс» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.

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