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Леброн Джеймс может жить в одном городе с Егором Дёминым после перехода в «Филадельфию»

Леброн Джеймс может жить в одном городе с Егором Дёминым после перехода в «Филадельфию»
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Стало известно возможное место жительства четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса после перехода в «Филадельфию». Инсайдер Шэмс Чарания в соцсети X сообщил о том, что Джеймс, играя за клуб из Филадельфии, может жить в Нью-Йорке.

Шэмс отметил, что от Манхэттена до Филадельфии всего 45 минут полёта на вертолёте. Таким образом, Леброн Джеймс может жить в одном городе с защитником Егором Дёминым, который выступает за «Бруклин Нетс».

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

Джеймс был свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
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