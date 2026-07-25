Стивен Эй Смит назвал игрока «Филадельфии» с наибольшим давлением после перехода Леброна

Североамериканский журналист и популярный телеведущий Стивен Эй Смит высказался о том, на ком из «Филадельфии Сиксерс» лежит наибольшее давление на фоне перехода в команду звёздного форварда Леброна Джеймса.

«Я считаю, что это Леброн Джеймс. Тут и обсуждать нечего. Джоэл Эмбиид постоянно травмирован — так о каком вообще давлении может идти речь? От него требуется только одно: быть здоровым. А с этим, даже при всех современных технологиях, ни один врач в мире пока так и не справился. Поэтому и давление на него — вещь ограниченная, потому что речь идёт не о его игре, а о его здоровье», — заявил Смит в эфире SportsCenter.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.