«Этот болван решил объявить об этом именно сейчас». Баркли — о Леброне в «Филадельфии»

Член Зала славы баскетбола, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли с иронией отреагировал на переход форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Я уже ехал на гольф-поле, а теперь мне приходится разворачиваться, потому что этот болван решил объявить об этом именно сейчас. Не ломай мне, чёрт возьми, график: я всю неделю только и делал, что играл в гольф, а теперь вы меня злите, потому что в пятницу мне приходится работать.

Он собрал суперкоманду в Майами, потом — в Кливленде, потом — в Лос-Анджелесе, а теперь собирает её в Филадельфии. Он всегда собирает вокруг себя команду», — заявил Баркли в подкасте журналиста Стивена Эй Смита.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.