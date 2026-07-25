Кириленко объяснил, как следует готовиться к игре с сильным соперником

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, как следует готовиться к игре с сильным соперником.

«Мне повезло выходить на паркет против Шакила О'Нила, Коби Брайанта, Майкла Джордана и многих других великих игроков. И могу сказать, что подготовка к таким матчам начинается задолго до выхода на площадку. Чем сильнее соперник, тем важнее понимать, против кого ты выходишь играть. Поэтому первое, что важно сделать — это изучить его как можно лучше.

Посмотрите видео, разберите скаутские отчёты, обратите внимание на привычки соперника. Знать его сильные и слабые стороны — уже половина успеха. У каждого игрока есть свои тенденции. Кто-то чаще атакует вправо, кто-то чувствует себя увереннее слева. Даже если баскетболист одинаково хорошо владеет обеими руками, статистика почти всегда покажет, что в одной ситуации он действует эффективнее, чем в другой.

Ваша задача — поставить соперника в те условия, где ему менее комфортно принимать решения. Именно такие детали очень часто и определяют исход игры», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.