«Филадельфия» подпишет игрока, выигрывавшего титул с Леброном — инсайдер

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп и «Мемфис Гриззлиз» обсудят выкуп контракта, после чего 33-летний баскетболист присоединится к «Филадельфии Сиксерс», когда будут улажены все формальности. Об этом сообщает Крис Хэйнс в соцсети X.

Примечательно, что в 2020 году Колдуэлл-Поуп и Леброн Джеймс, недавно подписавший с «Филадельфией» двухлетний контракт, вместе стали чемпионами НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

В решающем матче финала с «Майами Хит» Колдуэлл-Поуп набрал 17 очков и стал третьим по результативности в команде после Леброна Джеймса, оформившего трипл-дабл с 28 очками, и Энтони Дэвиса, на счету которого было 19 очков.