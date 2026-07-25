15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» подпишет игрока, выигрывавшего титул с Леброном — инсайдер

«Филадельфия» подпишет игрока, выигрывавшего титул с Леброном — инсайдер
Комментарии

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп и «Мемфис Гриззлиз» обсудят выкуп контракта, после чего 33-летний баскетболист присоединится к «Филадельфии Сиксерс», когда будут улажены все формальности. Об этом сообщает Крис Хэйнс в соцсети X.

Примечательно, что в 2020 году Колдуэлл-Поуп и Леброн Джеймс, недавно подписавший с «Филадельфией» двухлетний контракт, вместе стали чемпионами НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

В решающем матче финала с «Майами Хит» Колдуэлл-Поуп набрал 17 очков и стал третьим по результативности в команде после Леброна Джеймса, оформившего трипл-дабл с 28 очками, и Энтони Дэвиса, на счету которого было 19 очков.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Есть ли у Леброна шанс на пятое чемпионство в НБА? Как считаете?
Опрос
Есть ли у Леброна шанс на пятое чемпионство в НБА? Как считаете?
Леброн Джеймс — в «Филадельфии». 5 главных вопросов о новом союзе Леброн Джеймс — в «Филадельфии». 5 главных вопросов о новом союзе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android