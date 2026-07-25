«Слегка шокировал». Кириленко — о переходе Леброна в «Филадельфию»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями в связи с переходом 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА американца Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда, в клуб «Филадельфия Сиксерс».

«Конечно, Леброн заслужил играть там, где он захочет. По его наследию ни у кого нет никаких вопросов. Переход в «Филадельфию» всех слегка шокировал, потому что с этой командой его ничего не связывало. Потому что в «Кливленде» у него дом, в «Майами» он играл, в «Голден Стэйт» его друг Грин. «Филадельфия» как будто не фигурировала, но на бумаге собирается очень серьёзная команда: Эмбиид, Макси, Браун – Леброн вписывается туда. Не знаю, что им двигало, потому что зарплата минимальная, но ему виднее. В прессе писали, что он хочет сломать неудачную серию в 42 года без чемпионства в «Филадельфии». Он может стать катализатором успеха команды. Это неожиданный ход, будет интересно посмотреть. Такая команда с таким ростером будет одним из главных претендентов на победу на Востоке. Мне не кажется, что эта история с крутым составом в «Филадельфии» была затеяна давно, чтобы собрать команду вокруг Леброна. Заниженный контракт – это уступки, Джеймс ещё может играть на 30-40 миллионов в год, а по маркетинговому потенциалу и на максимум.

Вызов это для него или лебединая песня? И то, и другое. У него лебединая песня тянется уже пять лет, а он всё ещё в топе», — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».