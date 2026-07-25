Леброн Джеймс пошёл на крупнейшее сокращение зарплаты за всю историю НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, пошёл на крупнейшее сокращение зарплаты за один сезон в истории лиги, заключив контракт с «Филадельфией Сиксерс», согласно которому в сезоне-2026/2027 он заработает $ 3,88 млн. На это обратил внимание аккаунт Hoopshype в социальной сети Х.

При этом в составе «Лейкерс» в сезоне-2025/2026 Леброн заработал примерно $ 52,6 млн. Таким образом, Джеймс пожертвовал почти $ 49 млн, подписав соглашение с «Филадельфией Сиксерс».

Ранее рекорд по крупнейшему сокращению зарплаты в истории за один сезон в НБА принадлежал Расселлу Уэстбруку после того, как тот пожертвовал $ 43,2 млн, продлив контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на сезон-2024/2025.