«Верю, что это его лучший шанс взять титул». Владелец «Филадельфии» — о переходе Леброна

Президент американской компании Harris Blitzer Sports & Entertainment, владеющей клубом «Филадельфия Сиксерс», Боб Майерс высказался насчёт перехода 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда, в «Филадельфию».

«Если бы он был здесь, я бы сказал: «Я искренне верю, что это твой лучший шанс завоевать титул. Ты должен решить все остальные вопросы, которые не менее важны». Я бы просто сказал: «Если речь идёт о победе в чемпионате, то давай поговорим об этой команде. Потому что вы можете победить здесь, в «Филадельфии», — приводит слова Майерса портал ESPN.