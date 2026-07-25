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Губернатор Пенсильвании провозгласил 24 июля «Днём Леброна Джеймса»

Губернатор Пенсильвании провозгласил 24 июля «Днём Леброна Джеймса»
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Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро провозгласил 24 июля «Днём Леброна Джеймса» в честь перехода 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в местный клуб «Филадельфия Сиксерс».

«Силою, данной мне как губернатору великого Содружества Пенсильвания и заядлому фанату «Сиксерс»… я настоящим провозглашаю сегодняшний день (имеется в виду 24 июля. — Прим. «Чемпионата») «Днём Леброна Джеймса». Добро пожаловать в Город братской любви», – написал Шапиро на своей странице в социальной сети Х.

Ране Леброн играл в составе калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс», в которую он перешёл в 2018 году.

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