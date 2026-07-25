Дуэйн Уэйд отреагировал на переход Леброна в «Филадельфию»

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд отреагировал на переход 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Леброн никогда не сделает того, чего вы от него ожидаете. Не думаю, что кто-то из нас считал «Филадельфию» главным претендентом на подписание Джеймса. Не думаю, что ему нужны деньги… Я благодарен за то, что получил в свой последний год карьеры в НБА, хоть и не был так хорош. А Леброн по-прежнему набирает 25 очков, делает шесть подборов и отдаёт шесть передач», — приводит слова Уэйда аккаунт The HEAT Realm в социальной сети Х.