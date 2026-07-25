15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуэйн Уэйд отреагировал на переход Леброна в «Филадельфию»

Дуэйн Уэйд отреагировал на переход Леброна в «Филадельфию»
Комментарии

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд отреагировал на переход 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Леброн никогда не сделает того, чего вы от него ожидаете. Не думаю, что кто-то из нас считал «Филадельфию» главным претендентом на подписание Джеймса. Не думаю, что ему нужны деньги… Я благодарен за то, что получил в свой последний год карьеры в НБА, хоть и не был так хорош. А Леброн по-прежнему набирает 25 очков, делает шесть подборов и отдаёт шесть передач», — приводит слова Уэйда аккаунт The HEAT Realm в социальной сети Х.

Материалы по теме
Есть ли у Леброна шанс на пятое чемпионство в НБА? Как считаете?
Опрос
Есть ли у Леброна шанс на пятое чемпионство в НБА? Как считаете?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android