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Журналист Пирс Морган: восхищаюсь духом Леброна и его решением перейти в «Филадельфию»

Журналист Пирс Морган: восхищаюсь духом Леброна и его решением перейти в «Филадельфию»
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Известный журналист Пирс Морган оценил решение 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда, перейти в клуб «Филадельфия Сиксерс».

«Потрясающий шаг Леброна Джеймса — покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми лет ради «Филадельфии Сиксерс».

Ему 41 год, ему нечего доказывать, но он идёт на значительное сокращение зарплаты, чтобы попытаться выиграть ещё один чемпионский титул с другой командой на другом побережье. Мне нравилось наблюдать за ним в «Лейкерс», но я восхищаюсь этим духом и решением», — написал Морган на своей странице в социальной сети Х.

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