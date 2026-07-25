Баркли назвал условие, при котором признает Леброна величайшим баскетболистом в истории

Член Зала славы баскетбола, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли заявил, что форварду «Филадельфии Сиксерс» Леброну Джеймсу нужно выиграть два чемпионства подряд, чтобы всерьёз претендовать на звание величайшего баскетболиста в истории.

«Если он возьмёт два титула подряд и завершит это дело в 44 или 45 лет, я скажу кое-что, чего никогда раньше не говорил. Тогда я скажу: «Чёрт, кажется, я только что увидел величайшего баскетболиста всех времён», — заявил Баркли в подкасте журналиста Стивена Эй Смита.

Стоит отметить, что 41-летний Джеймс и без того уже вошёл в историю: он стал первым игроком в НБА, проведшим 23 сезона, а с переходом в «Филадельфию» начнёт рекордный 24-й сезон в лиге. При этом он подписал с «Сиксерс» двухлетний контракт всего на $ 8 млн — это минимальная сумма, доступная для игрока его статуса. Для сравнения: годом ранее его доход составлял почти $ 53 млн.