Агент Леброна объяснил, в каком случае Джеймс решил бы завершить карьеру в этом году

Рич Пол, являющийся агентом 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, объяснил, в каком случае его подопечный решил бы завершить карьеру в этом году.

«На мой взгляд, эта серия («Лос-Анджелес Лейкерс» с «Хьюстон Рокетс» в 1/8 финала НБА сезона-2025/2026. — Прим. «Чемпионата») убедила его продолжать играть. Я действительно в это верю. Думаю, если бы их каким-то образом разгромили всухую или они проиграли со счётом 4-1 в той серии, всё могло бы быть по-другому. Думаю, это дало нам ещё один шанс [увидеть Леброна на площадке]», — приводит слова Пола аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.