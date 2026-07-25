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Баркли объяснил, почему Джордан и Брайант лучше Леброна

Баркли объяснил, почему Джордан и Брайант лучше Леброна
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли объяснил, почему легендарные Майкл Джордан и Коби Брайант лучше четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«Единственная разница в том, что Майкл [Джордан] и Коби [Брайант] — это не хорошие парни. Они могут запросто убить тебя. А Леброн — это хороший парень. Вот в чём разница. А в спорте нам всем нужны настоящие убийцы. Майкл и Коби таковы. Леброн — великий, но он хороший парень. И эй, Стивен, ты когда-нибудь думал в самых смелых мечтах, что Майкл Джордан и Коби Брайант — это хорошие парни? Ты никогда такого не говорил», — приводит слова Баркли аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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