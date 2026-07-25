«Это читерство. Удачи остальной НБА». Винс Картер — о переходе Леброна в «Филадельфию»

Член Зала славы баскетбола, а также восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА американец Винс Картер поделился мыслями насчёт перехода четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Это читерство, поскольку Леброну даже не придётся особенно напрягаться, просто оставаться самим собой. Теперь вашему пятому игроку старта придётся защищаться против одного из этих парней. В общем, удачи остальной НБА», – приводит слова Картера аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.