Стало известно, на сколько килограммов потяжелел Вембаньяма с момента прихода в НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за техасскую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», раскрыл, сколько килограммов набрал с момента прихода в лигу.

«Я набрал, наверное, около 13,6 кг. Конечно, я занимаюсь силовыми тренировками. Главное, что теоретически я мог бы набрать больше, но потерял бы часть своей подвижности, своего атлетизма. Так что это то, к чему надо подходить осторожно», — приводит слова Вембаньямы портал Yahoo Sports.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА 2023 года. В сезоне-2025/2026 игрок помог команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно признан лучшим защитником минувшего сезона.