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«В тройке фаворитов на титул». Скип Бэйлесс — о «Филадельфии» с приходом Леброна

«В тройке фаворитов на титул». Скип Бэйлесс — о «Филадельфии» с приходом Леброна
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Авторитетный американский журналист и эксперт Скип Бэйлесс выразил уверенность, что с переходом четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» клуб вошёл в тройку фаворитов на титул в сезоне-2026/2027.

«У вас в команде есть очень старый разыгрывающий защитник и такой же центровой, который никогда не оставался здоровым на постоянной основе. Так что здоровье Леброна и Эмбиида скажет всё [к чему сможет прийти «Филадельфия»]. Но в данный момент на бумаге эта команда выглядит явным фаворитом на победу на Востоке и является третьим фаворитом на титул в сезоне-2026/2027 после «Оклахомы» и «Сан-Антонио», заплатив Леброну всего $ 4 млн [за следующий сезон]. Поздравляю Джеймса. Ты сделал правильный выбор. Удачи!» — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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