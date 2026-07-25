«Скажу прямо». Перкинс оценил перспективы «Филадельфии» с Леброном на чемпионство

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс оценил перспективы клуба «Филадельфия Сиксерс» на чемпионство после перехода в команду 41-летнего соотечественника Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда.

«Скажу прямо — «Филадельфия» с Леброном Джеймсом в составе могут взять титул в этом году… Леброн любит играть со своим друзьями», — приводит слова Перкинса аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.