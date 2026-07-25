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Российский разыгрывающий защитник покинул приморское «Динамо» после двух лет игры за клуб

Российский разыгрывающий защитник покинул приморское «Динамо» после двух лет игры за клуб
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Российский разыгрывающий защитник Иван Стребков покинул приморский клуб «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Динамо»

«Спасибо за всё, Ваня! Опыт, талант, уверенность в решающие моменты и настоящие лидерские качества сделали его важной частью «Динамо». Во многом благодаря его игре болельщики пережили немало ярких побед и незабываемых эмоций. Спасибо за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие нашей команды. Мы искренне благодарны за всё, что ты сделал для «Динамо», и желаем успехов на новом этапе карьеры», — сказано в пресс-релизе.

Иван присоединился к клубу летом 2024 года. За это время Стребков принял участие в 41 матче, в среднем за игру набирая 11,3 очка, делая 4,0 подбора и отдавая 4,7 передачи.

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