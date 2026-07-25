УНИКС объявил о подписании контракта с чемпионом Единой лиги

28-летний российский центровой Сергей Клюев подписал соглашение с казанским клубом УНИКС на один год. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба УНИКСа

Выступая за команду «Химки-2», Сергей стал чемпионом, серебряным и бронзовым призёром Единой молодёжной лиги ВТБ. Позже играл за фарм-клуб «Химки-Подмосковье» в Суперлиге, а также привлекался к матчам основной команды в Единой лиге ВТБ.

Летом 2021 года Клюев пополнил ряды МБА, в составе которой стал бронзовым призёром Кубка России. В декабре 2023 года перешёл на правах аренды в ЦСКА, где выиграл золотые медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

Сезон-2024/2025 Сергей начинал в приморском «Динамо», но в декабре 2024 года перешёл в «Темп-СУМЗ», в составе которого стал чемпионом Суперлиги.