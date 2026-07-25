Эксперт ответил, почему не верит в чемпионские амбиции Леброна в «Филадельфии»

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов усомнился в чемпионских мотивах форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса, назвав его последний выбор команды погоней за комфортом.

— Леброн столько лет настаивал, что наследие нельзя загонять в примитивный подсчёт колец. Тогда почему концовку своей карьеры он фактически бросил на алтарь ещё одного чемпионства? Получается, собственную же теорию он и развалил?

— Думаю, при желании я могу вспомнить множество высказываний и подтянуть за слова Короля. Но мне лень таким заниматься.

Леброн выбрал наиболее комфортную обстановку. Город, который лучше «Миннесоты». Роль попроще, чем в «Майами», перспективы чемпионства ярче, чем в «Голден Стэйт». Ну и не «Кливленд». Получается, что Леброн выбрал комфорт. А если бы выбрал отчаянный рингчейз, тогда это был бы «Нью-Йорк» или «Сан-Антонио». Но «Фила» чемпионом не будет, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с Алексеем Логуновым на «Чемпионате».