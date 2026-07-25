Логунов: Леброн проведёт ещё один сезон, но уже в другой команде, если не возьмёт титул

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов спрогнозировал судьбу «Филадельфии Сиксерс», назвав главной жертвой возможного провала не Джоэла Эмбиида и не Леброна Джеймса, перешедшего недавно в команду.

— Если «Филадельфия» так и не возьмёт титул, что это будет — главный крах в карьере Эмбиида или первое по-настоящему тяжёлое пятно на наследии самого Леброна? И на кого в итоге ляжет бóльший удар?

— Начнём с того, что «Филадельфия» не возьмёт титул. Но верить в процесс будет чуточку проще и приятнее. Бóльший удар ляжет на Джейлена Брауна. Если Джеймс не возьмёт титул с «Филой» в первый сезон, он проведёт ещё один, но уже в другой команде. Крах Эмбиида — его здоровье, а не достижения или их отсутствие, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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