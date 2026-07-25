Алексей Логунов ответил, станет ли эго Леброна Джеймса проблемой в «Филадельфии»

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов исключил конфликт на почве статуса, подчеркнув, что новоиспечённый форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс трезво оценивает реальность и умеет вовремя ужаться.

— Вам не кажется, что Леброн впервые зашёл туда, где он уже не центр вселенной? Это команда Эмбиида, город Эмбиида, а не ещё один сезон шоу LeBron Team. Его эго это вообще переварит?

— Леброн точно не лучший игрок команды «76-х». Его эго пока находится в реальности. Перестраиваться в третью скрипку он начал ещё в «Лейкерс». И делал это сознательно. Такой умный игрок понимает, где надо ужаться. И угрозы для эго не вижу, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с Алексеем Логуновым на «Чемпионате».