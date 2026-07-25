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Алексей Логунов объяснил, почему Леброн Джеймс не тянет на максимальный контракт в НБА

Алексей Логунов объяснил, почему Леброн Джеймс не тянет на максимальный контракт в НБА
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Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов признал возрастной спад форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса, заявив, что за максимальную зарплату он уже не тянет на чемпионский пазл.

— Все в восторге от того, что Леброн отказался от денег. Но если убрать весь этот голливудский налёт — не выходит ли, что за максималку его уже не видели той самой последней деталью чемпионского пазла?
— Леброн сдал, возраст берёт своё. Он не стоит максималки. И если команда хочет бороться за титул, а «Лейкерс» хотели, то она не может платить $ 50+ млн Джеймсу и реально иметь шансы. У «Лейкерс» их не было, как и здоровья. Леброн поставил свои правила игры, которые, на первый взгляд, на руку не ему. Но победителями в итоге могут оказаться все, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
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