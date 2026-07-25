«Это не команда Эмбиида». Логунов — о «Филадельфии» после перехода Леброна

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов на фоне перехода форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» указал на то, что разговоры о невезении центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида уже неактуальны, а «Сиксерс» давно перестали быть исключительно его командой.

— Мы 10 лет слушали одно и то же: «Дайте Эмбииду нормального напарника». Ну вот, дали. Если и теперь ничего не выйдет, мы наконец перестанем списывать всё на невезение?

— Думаю, прошлая регулярка уже показала, что это не команда Эмбиида. Это последний его максимальный контракт. И «Филадельфия» пока может выбирать от матча к матчу, чья это команда. Да, здоровый Джоэл делает разницу, но это мы увидели лишь в серии с «Селтикс». А титул приходит с последовательностью. Думаю, списывать Эмбиида начали давно, как и Дэвиса, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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