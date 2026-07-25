Логунов — о «Филадельфии» с Леброном в составе: главными фаворитами они не являются

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов перевернул логику фаворитизма, назвав главным усилением «Филадельфии Сиксерс» не Леброна Джеймса, а Джейлена Брауна, а самого Леброна — лишь случайным бонусом.

— С чего вдруг «Филадельфию» автоматически записали в число фаворитов? Только из-за Леброна? Не в очередной ли раз имя Джеймса затмило то, что команда из себя реально представляет?

— «Филадельфия» стала ощутимо сильнее и крепче за счёт приглашения Брауна. Леброн — это негарантированный бонус, который выпал команде рандомным образом. Главными фаворитами они не являются. Но на Востоке их скинуть из топ-2 очень сложно. «Никс» и «Сиксерс», а уже после «Хит», «Кавс» и остальные. Леброн — Glue Guy. Он может склеить все имеющееся и привнести чемпионский характер, которого не хватает, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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