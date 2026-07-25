Эксперт рассказал, какое историческое достижение в НБА может установить Леброн Джеймс

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов поставил наследие форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса выше истории центрового Джоэла Эмбиида, заявив, что титул сделает Леброна первым чемпионом с четырьмя разными франшизами.

— Если этот сезон закончится титулом, это будет ещё одно чемпионство Леброна — или то самое, которое наконец вытащит Эмбиида из клуба вечных неудачников? И, к слову, чья история здесь вообще важнее?

— История Джеймса с запасом дороже истории Джоэла. В таком случае он станет первым, кто с четырьмя франшизами становился чемпионом, и тогда увеличится количество людей, которые признают: Леброн лучше Джордана. Хотя это случилось уже 10 лет назад, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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