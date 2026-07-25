37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», встал на защиту решения соотечественника Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию Сиксерс» в общении с фанатами в социальной сети Х.

Фанат. Он не ужасный человек, просто гонится за перстнями.

Дюрант. В НБА все либо гонятся за перстнями, либо за бросками, либо за деньгами.

Фанат. Не хочу, чтобы его когда-либо сравнивали с Коби или Эм Джеем.

Дюрант. Мы погрязли в эпохе завистливых фанатов.

Фанат. Чёрт, ниггер, почему ты так защищаешь Брона, лол, иди к сезону готовься.

Дюрант. Леброн олицетворяет баскетбол, я защищаю саму игру. Кому какое дело, как это выглядит в глазах несчастных фанатов, которые ненавидят всё подряд. Просто заткнитесь и включайте трансляцию, как вы и собирались.

Фанат. Бро, ты под каждым постом с поливанием Леброна грязью работаешь сверхурочно, защищая его.

Дюрант. Я ненавижу вас, неудачники. Леброн просто сейчас главная тема, но когда фальшивое возмущение утихнет и весь дым рассеется, я всё равно останусь здесь и буду говорить вам, что вы никчёмные.