15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Все гонятся за перстнями». Дюрант встал на защиту решения Леброна

«Все гонятся за перстнями». Дюрант встал на защиту решения Леброна
Комментарии

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», встал на защиту решения соотечественника Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию Сиксерс» в общении с фанатами в социальной сети Х.

Фанат. Он не ужасный человек, просто гонится за перстнями.
Дюрант. В НБА все либо гонятся за перстнями, либо за бросками, либо за деньгами.

Фанат. Не хочу, чтобы его когда-либо сравнивали с Коби или Эм Джеем.
Дюрант. Мы погрязли в эпохе завистливых фанатов.

Фанат. Чёрт, ниггер, почему ты так защищаешь Брона, лол, иди к сезону готовься.
Дюрант. Леброн олицетворяет баскетбол, я защищаю саму игру. Кому какое дело, как это выглядит в глазах несчастных фанатов, которые ненавидят всё подряд. Просто заткнитесь и включайте трансляцию, как вы и собирались.

Фанат. Бро, ты под каждым постом с поливанием Леброна грязью работаешь сверхурочно, защищая его.
Дюрант. Я ненавижу вас, неудачники. Леброн просто сейчас главная тема, но когда фальшивое возмущение утихнет и весь дым рассеется, я всё равно останусь здесь и буду говорить вам, что вы никчёмные.

Сейчас читают:
«Филадельфию» ничего не ждёт с Леброном. Только хайп
«Филадельфию» ничего не ждёт с Леброном. Только хайп
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android