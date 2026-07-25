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Алексей Логунов объяснил, почему Леброн Джеймс выбрал именно «Филадельфию»

Алексей Логунов объяснил, почему Леброн Джеймс выбрал именно «Филадельфию»
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Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов раскрыл истинную мотивацию 41-летнего Леброна Джеймса на фоне его перехода в «Филадельфию Сиксерс».

— Разве не в этом главная ирония? Ещё месяц назад разговоры крутились вокруг камбэка Леброна в «Кливленд» или «Майами», а в итоге закончилось всё выбором клуба, который годами был мемом весеннего баскетбола. Это красиво или просто прагматично?
— В глазах Леброна это комфортно по многим причинам: бизнес, медийка, окружение в руководстве, команде, импонирующие ему персонажи, новый вызов в 41. Он всё ещё соревнователен и голоден. Но приходить первым и накрывать на стол не желает. Распределение нагрузки для Леброна и Эмбиида по регулярке — главная задача для [Ника] Нёрса, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
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