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Алексей Логунов напомнил о Дончиче, говоря о шансах Леброна на титул в «Филадельфии»

Алексей Логунов напомнил о Дончиче, говоря о шансах Леброна на титул в «Филадельфии»
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Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов охладил завышенные ожидания, напомнив, что даже связка с Лукой Дончичем в «Лос-Анджелес Лейкерс» не гарантировала новоиспечённому форварду «Филадельфии Сиксерс» Леброну Джеймсу чемпионский титул.

— Не кажется ли, что этот переход — в первую очередь экзамен для Эмбиида, а не для Леброна? Если рядом с Джеймсом он всё равно не выиграет, какие аргументы в его оправдание вообще останутся?
— Эмбииду будто не нужны оправдания. Таланта куча, ведь Джоэл знает баскетбол меньше, чем Леброн играет в НБА. Здоровье вносит Джоэла в главный список What If? Где Хардуэй, Брэндон Рой, Ти Мак, Грант Хилл и другие. Если Джоэл будет играть и провалится — тогда эффект изменится. Но Леброн не гарантирует титул — спросите у Дончича. Поэтому риторика будет немного иной, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
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