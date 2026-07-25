Алексей Логунов напомнил о Дончиче, говоря о шансах Леброна на титул в «Филадельфии»

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов охладил завышенные ожидания, напомнив, что даже связка с Лукой Дончичем в «Лос-Анджелес Лейкерс» не гарантировала новоиспечённому форварду «Филадельфии Сиксерс» Леброну Джеймсу чемпионский титул.

— Не кажется ли, что этот переход — в первую очередь экзамен для Эмбиида, а не для Леброна? Если рядом с Джеймсом он всё равно не выиграет, какие аргументы в его оправдание вообще останутся?

— Эмбииду будто не нужны оправдания. Таланта куча, ведь Джоэл знает баскетбол меньше, чем Леброн играет в НБА. Здоровье вносит Джоэла в главный список What If? Где Хардуэй, Брэндон Рой, Ти Мак, Грант Хилл и другие. Если Джоэл будет играть и провалится — тогда эффект изменится. Но Леброн не гарантирует титул — спросите у Дончича. Поэтому риторика будет немного иной, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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