Логунов предположил, кто станет главной мишенью критики в «Филадельфии». Это не Леброн

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов предположил, что в случае вылета «Филадельфии Сиксерс» из плей-офф НБА основной удар критики придётся на Джейлена Брауна, а не на Леброна Джеймса или Джоэла Эмбиида.

— Давайте на секунду представим, что «Филадельфия» заканчивает всё привычным вылетом на ранней стадии. Кого на следующий день медиа в США будут хоронить жёстче — Леброна, Эмбиида или концепт «суперкоманды» в 2026-2027 году?

— Думаю, достанется всем. Но жёстче достанется тому, кто больше остальных провалит. Меньше всего — Эджкомбу. Больше — Брауну. Потому что в таком случае его начнут сравнивать с тем, на что он способен без Тейтума, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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