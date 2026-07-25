Звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сыграл лишь 39% матчей за последние три года

Центровой и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид за последние три сезона принял участие лишь в 39% возможных матчей, сообщает статистический аккаунт Polymarket Hoops в соцсети X.

По его данным, в 2024 году Эмбиид сыграл 39 матчей, в 2025-м — 19, а в 2026-м — 38. В целом за карьеру в НБА он пропустил больше встреч, чем провёл: по итогам сезона-2025/2026 на его счету 490 матчей в регулярных чемпионатах против 499 пропущенных.

Личный рекорд Эмбиида по количеству игр за сезон — 68. Полный 82-матчевый календарь он не проходил ни разу.

Эмбиид показал футбольные навыки на медиа-дне «Филадельфии»: