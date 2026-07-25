Скончался бывший президент ФИБА Орасио Мураторе

В возрасте 74 лет скончался бывший президент Международной баскетбольной федерации (ФИБА) Орасио Мураторе, о чём сообщила пресс-служба организации.

Причины смерти бывшего аргентинского функционера не называются.

Мураторе занимал должность президента ФИБА с 2014 по 2019 год. Также возглавлял Аргентинскую баскетбольную конфедерацию (1992-2006), Американскую баскетбольную конфедерацию (1993-2006).

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Орасио. Он был очень любимой и уважаемой фигурой во всей семье ФИБА и за её пределами. Наши мысли с его семьёй и друзьями. Он оставляет после себя невероятное наследие благодаря своей преданности нашему виду спорта на протяжении многих лет. Мы испытываем огромную благодарность за всё, что он сделал для мирового баскетбола.

Даже когда его официальные полномочия закончились, Орасио оставался очень активным в семье ФИБА и присутствовал на различных мероприятиях, включая Кубок Америки — 2025. Каждый раз его огромная теплота и страсть к баскетболу и его любимой Аргентине всегда были очевидны. Его будет очень не хватать», — сказал генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис.