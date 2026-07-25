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«Главный акцент — на физической подготовке». Иванович — о работе с «Зенитом»

«Главный акцент — на физической подготовке». Иванович — о работе с «Зенитом»
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Душко Иванович обозначил главный акцент при подготовке к сезону-2026/2027.

«Прежде всего нам нужно построить хорошую команду и подобрать правильных игроков. Предсезонный сбор станет временем, когда мы лучше узнаем друг друга. У меня также будет возможность ближе познакомиться с некоторыми баскетболистами, особенно с молодыми российскими игроками, которых я пока знаю не так хорошо. Главный акцент, безусловно, будет сделан на физической подготовке. Параллельно мы начнём формировать собственную игровую идентичность — как в защите, так и в нападении», — приводит слова Ивановича ТАСС.

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