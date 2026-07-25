18 баскетболистов-студентов в сезоне-2026/2027 заработают больше, чем Леброн Джеймс

Сразу 18 баскетболистов, выступающих в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), за сезон-2026/2027 заработают больше, чем 41-летний форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс в «Филадельфии Сиксерс», о чём сообщили в The Athletic.

Среди студентов, которые получат больше Леброна, — Эйден Шеррелл (форвард, «Индиана»), Дэвид Панч (форвард, «Техас»), Флори Бидунга (центровой, «Луисвилл»), Джексон Шелстад (защитник, «Луисвилл»), Джон Блэкуэлл (защитник, «Дьюк»), Джей Ти Топпин (форвард, «Техас Тек»), Джейк Харрис (защитник, «Теннесси»), Массамба Диоп (центровой, «Гонзага»), Милан Момчилович (форвард, «Кентукки»), Мустафа Тиам (центровой, «Мичиган»), Никола Кустурица (форвард, Университет Калифорнии), Пи Джей Хаггерти (защитник, «Техас»), Самет Йигитоглу (центровой, «Индиана»), Сананда Фру (центровой, «Маркетт»), Томас Хо (форвард, «Флорида»), Тунде Йессуфу (защитник, Сент-«Джонс»), Тайран Стокс (защитник, «Канзас»), Зум Диалло (защитник, «Кентукки»).

Леброн подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на $ 8 млн.