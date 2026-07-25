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Yahoo Sports назвал пять обязательных к просмотру матчей НБА сезона-2026/2027

Yahoo Sports назвал пять обязательных к просмотру матчей НБА сезона-2026/2027
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Популярное издание Yahoo Sports назвало пять обязательных к просмотру матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, который начнётся осенью.

Топ-5 обязательных матчей НБА для просмотра в сезоне-2026/2027

5. Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс») против «Лос-Анджелес Лейкерс».
4. «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — из-за ухода чемпиона Митчелла Робинсона в «Бостон».
3. «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — из-за Кавая Леонарда, если его обмен официально будет завершён.
2. «Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — из-за обмена Янниса Адетокунбо и конфликта между Тайлером Хирроу и Бэмом Адебайо.
1. «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — из-за обмена Джейлена Брауна в «Филадельфию».

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