Yahoo Sports назвал пять обязательных к просмотру матчей НБА сезона-2026/2027

Популярное издание Yahoo Sports назвало пять обязательных к просмотру матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, который начнётся осенью.

Топ-5 обязательных матчей НБА для просмотра в сезоне-2026/2027

5. Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс») против «Лос-Анджелес Лейкерс».

4. «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — из-за ухода чемпиона Митчелла Робинсона в «Бостон».

3. «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — из-за Кавая Леонарда, если его обмен официально будет завершён.

2. «Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — из-за обмена Янниса Адетокунбо и конфликта между Тайлером Хирроу и Бэмом Адебайо.

1. «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — из-за обмена Джейлена Брауна в «Филадельфию».