Чемпион НБА выкупил контракт у «Мемфиса» ради прихода в «Филадельфию» — Чарания

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания подтвердил слух о том, что чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп выкупил свой контракт у «Мемфис Гриззлиз» ради присоединения к «Филадельфии Сиксерс».

«Только что Кентавиус Колдуэлл-Поуп согласился на выкуп контракта с «Мемфис Гриззлиз» и планирует подписать однолетний контракт на $ 3,9 млн с «Филадельфией Сиксерс» после прохождения процедуры отчисления, сообщают источники ESPN. Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и «Наггетс», который был частью чемпионского титула 2020 года вместе с Леброном Джеймсом, даёт «Сиксерс» снайпера и защитника на периметре», — написал Чарания в социальной сети Х.