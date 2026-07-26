В «Нью-Йорке» отказали представителям Леброна Джеймса в контракте

Во время межсезонья представители Леброна Джеймса выходили на «Нью-Йорк Никс», однако в клубе не проявили интереса к его переходу, сообщает Amico Hoops.

Ранее инсайдер Кевин О'Коннор отмечал, что лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не только не пытался убедить Джеймса присоединиться к команде, но и, по сути, не хотел видеть его в составе. По его словам, Брансон сознательно не участвовал в переговорах и не связывался с Леброном, тогда как звёзды «Филадельфии Сиксерс» — Тайриз Макси, Джоэл Эмбиид и Джейлен Браун — активно общались с ним, писали ему и убеждали его перейти в их клуб.

Такой подход Брансона, как утверждается, резко отличался от позиции «Сиксерс» и стал одной из причин, по которой «Никс» не стали рассматривать вариант с подписанием суперзвезды. Контракт 41-летнего Джеймса с «Филадельфией» рассчитан на два года и включает опцию игрока на второй сезон.