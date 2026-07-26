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Названа единственная команда НБА без подписаний и обменов этим летом

Названа единственная команда НБА без подписаний и обменов этим летом
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«Голден Стэйт Уорриорз» остаётся единственной командой НБА, которая с начала межсезонья-2026 не подписала ни одного новичка и не совершила ни одного обмена. На это обратил внимание статистический аккаунт Polymarket Hoops в соцсети X.

При этом, как сообщает инсайдер Тим Каваками, владелец клуба Джо Лэйкоб в это межсезонье делает акцент не на усилении состава вокруг Стефена Карри, а на формировании команды будущего — той, которая станет новой эпохой «Уорриорз» после завершения карьеры 38-летнего лидера.

Единственными изменениями в составе «Голден Стэйт» после окончания прошлого сезона стали выбор форварда Мичиганского университета Якселя Лендеборга под 11-м номером на драфте 2026 года и Ладжея Джонса под 54-м номером.

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