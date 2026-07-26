Приморское «Динамо» усилилось разыгрывающим сборной России

Владивостокское «Динамо», новичок Единой лиги ВТБ, объявило о подписании разыгрывающего Максима Личутина, который всю свою карьеру провёл в московской МБА.

26-летний Личутин входит в число игроков, регулярно привлекаемых в сборную России. В 2019 году он выступал за юношескую национальную команду на чемпионате Европы в дивизионе B, где вместе с ней занял четвёртое место. В нынешнем году защитник был включён в состав основной сборной страны и под руководством Зорана Лукича принял участие в товарищеских матчах с Венгрией и Турцией.

За МБА Личутин провёл более 200 матчей, а в 2020 году установил личный рекорд результативности, набрав 24 очка в игре Суперлиги-1 с «Уралом».