Сандлер объяснил, чем Личутин принципиально усилит позицию разыгрывающего в «Динамо»

Главный тренер приморского «Динамо» Эдуард Сандлер прокомментировал переход в команду защитника Максима Личутина, который ранее на протяжении всей карьеры выступал за московскую МБА.

«Очень рад завершить эту сделку. Достаточно долго, но терпеливо мы ждали решение Максима, чтобы закрыть позицию российского разыгрывающего, и приобрели игрока, который способен максимально дополнить наших американских легионеров. Высокий уровень игровой смелости и физические кондиции при игре в защите — то, что я выделяю сегодня, но опыт сборной России даёт Максиму возможность активно проявлять себя и в организации игры команды в нападении.

Максим всю карьеру провёл в Москве, и переезд во Владивосток — это вызов, который в очередной раз говорит о смелости игрока и уверенности в себе», — приводит слова Сандлера официальный телеграм-канал «Динамо».