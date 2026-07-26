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В МБА отреагировали на уход Максима Личутина в приморское «Динамо»

В МБА отреагировали на уход Максима Личутина в приморское «Динамо»
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Клуб Единой лиги ВТБ московская МБА отреагировала на переход разыгрывающего Максима Личутина в состав новоиспечённой команды лиги — «Динамо» из Владивостока.

«Максим Личутин продолжит карьеру в приморском «Динамо». Защитник покидает наш клуб по истечении контракта. Максим прошёл все ступени ПБК МБА, дебютировав в системе красно-белых в сезоне-2015/2016. За всё время Личутин провёл за команды МБА в общей сложности 327 матчей, набрал 2394 очка, сделал 930 подборов, 636 передач, 316 перехватов и 29 блок-шотов.

Вместе с красно-белыми защитник стал обладателем и бронзовым призёром Кубка России. Мы желаем Максиму успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в пресс-релизе, опубликованном в официальном телеграм-канале МБА.

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