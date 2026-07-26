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Леброну осталось 124 очка до рекорда НБА среди игроков 40 лет и старше

Леброну осталось 124 очка до рекорда НБА среди игроков 40 лет и старше
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Форварду Леброну Джеймсу осталось набрать 124 очка, чтобы стать самым результативным игроком в истории НБА в возрасте 40 лет и старше. Сейчас этот рекорд принадлежит Кариму Абдул-Джаббару, который в таком возрасте набрал 2791 очко. На это обратил внимание статистический аккаунт Crazy Stats в соцсети X.

Стоит отметить, Леброн уже является рекордсменом НБА по набранным очкам в возрасте до 19 лет, а также в 20-летнем возрасте. Кроме того, он занимает третье место в истории по результативности среди игроков в 30-летнем возрасте.

Ранее сообщалось, что Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на $ 8 млн с опцией игрока на второй сезон.

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